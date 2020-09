Biolog: Pressede insekter har brug for nogle stærke lobbyister til at tale deres sag

For lidt plads, for få blomster, for lidt dyremøg, for meget skygge og alt, alt for lidt variation på landet i almindelighed og i de dyrkede områder i særdeleshed. Det er den »perfekte storm«, som insekterne i Danmark befinder sig midt i. En storm, som har sendt mange insektarter fra smukke dagsommerfugle over mere uanseelige løbebiller til skarnbasser og bier ud i tovene. De er uddøde, kritisk truede eller truede her i landet.

Det konkluderer seniorforsker ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, biolog Christian Kjær, som har stået i spidsen for arbejdet med rapporten ’Insekters tilbagegang’. Her har et hold forskere gennemgået og sammenfattet en lang række undersøgelser af insekter, herunder undersøgelser fra vores nabolande:

»Byerne bliver større. Landbruget bliver mere effektivt, så der er færre småbiotoper (levesteder) i agerlandet, de levende hegn omkring markerne bliver smallere og smallere, græsset langs vejene bliver slået, og arealet med lysåben natur som heder og enge er gået meget tilbage. Skovene drives meget effektivt, så der er ikke meget til de arter, der lever af døde grene og træer«, siger han.