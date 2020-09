Insekthjælp: Gråbåndet bredpande skal indtage Mols Bjerge igen

Stjernerne har navne som lille lynggræshoppe, rustrød gyvelmåler, grålig markløber og tidselspidsmussnudebille.

Truede eller sjældne insektarter, som af alle steder viser sig at findes i Ebeltoft by. Her har Nationalpark Mols Bjerge i seks år arbejdet på at etablere en naturkorridor for arter, der er knyttet til den tørre, lysåbne overdrevsnatur, som findes i et smalt bælte hele vejen rundt om Ebeltoft Vig.

I to weekender i juli og august i år gik insektkendere på ’hitjagt’ i korridoren. Det førte til 86 fund af truede arter og 435 fund af sjældne arter. Den kritisk truede lille lynggræshoppe er aldrig før fundet i Ebeltoft, men viste sig at være på fire lokaliteter i byen. Fundet af løbebillen grålig markløber er det første i Jylland siden 1977.