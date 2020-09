Politisk aftale kan kappe båndet til det eneste land, som homoseksuelle kan adoptere fra

Fremover bliver det umuligt for homoseksuelle i Danmark at adoptere børn fra andre lande. Sådan lyder kritikken fra flere sider, efter at et politisk flertal ifølge et notat fra Social- og Indenrigsministeriet vil blokere den økonomiske støtte til international adoption fra Sydkorea og Sydafrika.

Med en ny aftale vil regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti begrænse såkaldt adoptionsrelateret hjælpearbejde, som blandt andet udgør et kontant tilskud, som den danske adoptionsorganisation DIA normalt giver til parter i udlandet.

Ifølge socialminister Astrid Krag skal den nye aftale sikre økonomisk gennemsigtighed i forhold til de penge, DIA giver til internationale adoptionsorganisationer, så der ikke er et afhængighedsforhold mellem penge og adoption, der i sidste ende kan minde om børnehandel.