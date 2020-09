Analyse: På vej til landsmøde spreder sig en frygt for et »venstreskred« i Radikale Venstre

Valgperioden fik en noget nær perfekt start, men omme i baghovedet florerer alligevel en udpræget bekymring hos flere centrale skikkelser i Radikale Venstre.

Partiet fik et betydeligt rygstød ved valget i fjor. På godt og ondt. Godt, fordi et vælgerboost på 33.000 nye stemmer selvsagt giver tryghed om, at man er på rette vej. Ondt, fordi trygheden kan vise sig i en falsk form, hvor partiets økonomiske og udlændingepolitiske signaler et år efter valget er med til at opbygge en rød vælgerbase, der i virkeligheden ikke deler radikalt dna.

Af samme grund florerer en skrækanalyse i en del af Radikale Venstre, der er bekymret for det, de omtaler som et »venstreskred« i den økonomiske politik kombineret med en udlændingepolitisk positionering, der isolerer partiet på den yderste venstrefløj langt væk fra magten.