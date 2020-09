Bundlinjen: Ørsteds nye topchef er grøn aktivist

Da Ørsteds nye topchef, Mads Nipper, kom til Grundfos i 2014, var udfordringen åbenlys. Han skulle vende en virksomhed i krise og lægge en ny strategi for vækst. Det skal han ikke i Ørsted. Her er opgaven at videreføre strategien med den succes, som den hidtidige topchef, Henrik Poulsen, har leveret. Det er en udfordring, som ikke er mindre end den, Mads Nipper selv startede med i Grundfos. Nu skal han nemlig leve op til meget store forventninger. Det er aldrig let for en topleder at komme efter en succes.

Ørsted er i dag global førerhund, når det gælder havvind, og et af verdens fem største selskaber inden for vedvarende energi. Henrik Poulsens ambition har været at gøre Ørsted til verdens første grønne energiselskab i samme vægtklasse som de gamle fossile energikæmper Shell og BP om bare fem år. Det er en krævende opgave, men der er ingen tvivl om, at Mads Nipper brænder for at løse den. Han er grøn aktivist.

Mads Nipper siger, at Ørsted er i en unik position til at gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne, og at omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er mere presserende end nogensinde før. Han dokumenterede sidste år sit personlige engagement ved, sammen med Boston Consulting Group, at foreslå, at grundloven også skal omfatte klima og miljø. Det er vist første gang en topchef har foreslået en grundlovsændring. Sådan en har lange udsigter, men signalværdien er entydig.