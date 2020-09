Coronatest i moskeen i Ishøj: 11 af de hårdest ramte kommuner ligger på Københavns Vestegn

En sort taxi holder ind til fortovet ved Industrivangen 10 i Ishøj, hvor et blafrende gult beach flag med blå bogstaver siger ’covid-19 test’ i Dansk Pakistansk Kulturcenter, som ligger mellem et smedeværksted, en maler og et firma, der laver el til brug på byggepladser.

Chaufføren med grønligt mundbind og hans passager stiger ud.

Det er torsdag, dagen inden halvårsdagen for coronanedlukningen af Danmark. Men hvor alle ellers glædede sig over faldende kurver, begyndte smitten i sidste uge at udvikle sig, så sundhedsmyndighederne mandag måtte komme med yderligere restriktioner i de 18 kommuner, hvor det ser værst ud. 11 af dem ligger på Københavns Vestegn.