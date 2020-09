Tidligere S-medlem: Der er ingen grund til, at drenge ikke fortjener samme beskyttelse som piger

»Det, jeg har oplevet, skal andre ikke igennem«.

Güray Baba blev som barn omskåret ved et indgreb, der var ekstremt smertefuldt og som han oplevede som ren tortur.

For to år siden stod han bag et forslag fra Vallensbækafdelingen på Socialdemokratiets kongres om at indføre en aldersgrænse for omskæringer af drengebørn.