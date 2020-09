Guide til store og små krænkelser: Jo, det er sexchikane at love et ansætte nogen mod at få sex

I disse dage flyder nettet og de sociale medier over med beretninger om krænkelser og overgreb i medieverdenen. Beretningerne er vidt forskellige, alt fra at blive konsekvent kaldt ’smukke’ af sin chef til voldtægter, fysiske overgreb, verbal mobning og afpresning.

»Jeg ved ikke, om mediebranchen er anderledes end andre brancher, men det, der er symptomatisk, er, at en kvinde står frem, og at flere derefter vælger at følge trop. Det, at det har fået et sprog, gør, at de krænkede kvinder føler en forpligtelse til at stå frem, så andre kvinder ikke føler, at de står alene«, siger advokat Maria Elisabeth Rasmussen, der er ved at skrive erhvervs-ph.d. om sexchikane på arbejdspladsen i et juridisk perspektiv, samtidig med at hun fører sager om sexchikane for fagforeningen HK.

Her fortæller hun om de juridiske aspekter af nogle typiske eksempler fra medieverdenen.