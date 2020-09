Trods løftet pegefinger fester de unge videre. »Vi kan ikke stoppe dem«, siger adfærdsforsker

»Spring festen over, hold afstand og vis ansvarlighed«, sådan har opfordringen lydt fra flere politikredse de seneste døgn, mens smitten med corona er steget.

Politiet har samtidig advaret om lukning af festgader, påbud om brug af mundbind i nattelivet og kortere åbningstider på hovedstadens værtshuse, hvis ikke der blev strammet op. Nu erkender politiet, at det ser til, at det ikke har virket.

I morges var meldingen umiddelbart god, men efter at have dannet det store overblik, kunne politiet konkludere, at det »ikke gik godt med at overholde retningslinjerne«, siger ledende politiinspektør Peter Dahl til Politiken.