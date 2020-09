Trods opsigtsvækkende forlagsmeddelelse: Bogaktuelle Martin Henriksen afviser formandskandidatur i DF

Morten Messerschmidt (DF) og andre mulige formandskandidater kan nu stryge en af de potentielle konkurrenter af listen.

Partiets centrale profil Martin Henriksen afviser, at han er kandidat til at tage over, når Thulesen Dahl på et tidspunkt ikke skal være formand længere.

Når spørgsmålet er aktuelt nu, er det fordi Martin Henriksens om få dage udkommer med bogen ’Nationalt selvforsvar’. Og ikke mindst henvendelsen fra forlaget til pressen om bogen antyder formandsdrømme.