Gav underordnet skylden i udbyttesag: »Beklager«

På Jesper Rønnow Simonsens vagt som direktør for Skat gik det meste galt: Ejendomsvurderingerne viste sig at være skrupforkerte; trods advarsler om at det ikke var klar, igangsatte han inddrivelsessystemet EFI, som førte til ulovlige opkrævninger hos borgerne; og han havde ansvaret, mens formodede internationale svindlere lænsede statskassen for mindst 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat.

Det var Rønnow Simonsen som besluttede, at fem af hans underordnede i Skat skulle sendes hjem, mens deres ansvar for udbyttefadæsen blev undersøgt af Kammeradvokaten. Og da han i DR-udsendelsen ’Skeletterne i Skat’ i februar 2016 blev spurgt, hvem der havde ansvaret for milliardskandalen, nævnte han ikke noget navn, men udpegede alligevel den pågældende så tydeligt, at ingen var i tvivl: Den skyldige var direktøren for betaling og regnskab, Jens Sørensen.

Det gav Kammeradvokatens undersøgelse ham ikke ret i, da den var færdig et halvt år senere: Den frifandt de fem, som Jesper Rønnow havde sendt hjem, for ansvar.