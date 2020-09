Helle Thorning fortryder: Skulle have gjort mere ved sexisme i Socialdemokratiet

Det kan stadig ærgre Helle Thorning-Schmidt, at hun i sin 10 år lange periode som formand for Socialdemokratiet ikke gjorde mere for at sætte ind overfor seksuel chikane og krænkende adfærd i partiet.

Det siger den tidligere statsminister i et interview med Politiken, hvor hun også kommer med en anbefaling til sin efterfølger, Mette Frederiksen, såvel som Folketingets øvrige partiledere.

»Vi skulle have lavet en mere systematisk gennemgang for at finde ud af, om det var et større problem«, siger Helle Thorning-Schmidt og tilføjer: