Drømmen om et barn brister: »Jeg bliver sur på vores kære politikere«

Vi har altid drømt om at blive forældre, så hvis muligheden for adoption fra Sydafrika ryger, er der stor risiko for, at den drøm aldrig bliver virkelighed«.

Sådan lyder det fra Dennis Bramsen, der sammen med sin mand, 33-årige René Rasmussen, har ønsket sig et barn siden 2016, hvor de blev gift.

Ifølge Ankestyrelsen står adoptionssamarbejdet mellem Sydafrika og Danmark til at ophøre, fordi et politisk flertal vil begrænse adoptionsrelateret hjælpearbejde i landet. Men Sydafrika er det eneste land, der accepterer adoption til homoseksuelle i Danmark – og dermed formentlig eneste mulighed for Dennis og René, hvis de vil adoptere fra udlandet.