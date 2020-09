Københavnere om 'sociale bobler: Det bliver hårdt, træls og svært

»Find fem til ti personer at ses med i efteråret«.

Sådan lød opfordringen fra Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, på gårsdagens pressemøde. De fem til ti personer dækker over dem, man kan have fysisk kontakt med. Det vil sige kramme og sidde i samme sofa med. Kan det lade sig gøre? Og hvordan har folk i København tænkt sig at gribe det an? Politiken besøgte Kongens Nytorv for at høre, hvordan den nye anbefaling bliver modtaget.

Sherie Kur, 35 år.