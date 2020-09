Systemet, der skal vurdere din boligs værdi, sejler fuldstændigt

Skatteministeriet har fuldstændigt mistet styringen over økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem, som ministeriet har arbejdet på at udvikle siden 2014.

Det konkluderer Rigsrevisionen i et notat, der konkluderer, at det er »meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem«.

I notatet følger Rigsrevisionen op på en tidligere meget kritisk beretning fra 2017, og i notatet står de konkrete kritikpunkter i kø: