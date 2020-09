16-årig med forsigtigt blik nægter sig skyldig i skuddrab

Han vandrede stille ind i lokalet i Retten på Frederiksberg og blev med hjælp fra dommeren dirigeret frem til vidnestolen foran en større forsamling af tilhørere.

En 16-årig dreng i lyseblåt træningstøj og bare tæer i badesandaler. Han satte sig og sendte et forsigtigt blik ud over forsamlingen. Et ungt, blidt ansigt, nu mistænkt for drab på en 18-årig ung mand, som blev ramt i hovedet af et pistolskud fredag aften klokken 20.45 på Dirch Passer Alle på Frederiksberg. Den 18-årige afgik søndag ved døden på Rigshospitalet.

Den 16-årige mistænkte oplyste sit navn og sin alder, og ret mange flere informationer er der ikke til rådighed, for retten nedlagde et navneforbud af hensyn til den sigtedes alder og gerningens karakter, som betyder, at nærmere omstændigheder om den mistænktes identitet ikke må fremgå.