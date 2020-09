Våbensmuglere var kunder i Danske Bank

Politiet i Thailand modtog et tip: Der var noget helt galt med det russiskbyggede fragtfly 4L-AWA, som mellemlandede for at tanke i Don Mueang-lufthavnen i Bangkok 11. december 2009. Det var lettet fra lufthavnen i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, samme dag, angiveligt for at flyve et parti maskindele til Ukraine.

Da betjentene i Bangkok stormede flyet dagen efter, opdagede de en helt anden historie: Flyets destination var ikke Ukraine, men Iran. Og da betjente brækkede kasserne i lastrummet op, viste det sig, at den ikke indeholdt maskindele, men 35 tons nordkoreanske våben, raketter, jord-til-luft-missiler og ammunition for i alt cirka 100 millioner kroner. Papirer ombord på flyet afslørede, at våbnene skulle leveres til en Mr. Dashti i Teherans internationale lufthavn, Mehrabad.

En klart ulovlig transport, eftersom FN-sanktioner forbyder alt salg af våben fra Nordkorea. Lasten var desuden blandt de største, som nogensinde var afsløret, fremgik det af en rapport, som en FN-kommission i 2013 offentliggjorde om forsøget på våbensmugling.