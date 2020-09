Vikingestudie: Her er de seks vigtigste resultater

1 Vikingerne havde mange flere internationale gener end tidligere troet. De var derfor typisk mørkhårede, og studiet har fundet vikinger med kun 50 procent skandinaviske gener.

2 Studiet modbeviser forestillingen om, at vikingerne havde meget med hinanden at gøre. Det viser, at der var en lille udveksling af gener Skandinavien imellem. Det indikerer, at vikingerne ikke tog på store togter sammen, som man tidligere har troet.

3 Norge er før blevet set som værende symbolet på vikingetiden verden over. Det nye studie viser, at vikingerne primært drog ud fra Danmark samt Øland og Åland i Sverige, og at Norge derfor slet ikke spillede en central rolle i vikingetiden.