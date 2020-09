Socialpædagog: »Min vigtigste opgave er at gøre mig unødvendig«

Mette Iversen er i sommerhus med en ung pige, der har det dårligt. Hun har været sammen med pigen i døgndrift siden fredag, hvor hun og den anden kontaktpædagog, der er tilknyttet den unge, »satte ind«, som Mette Iversen kalder det.

Det betyder, at de ryddede deres kalendere og aflyste weekenden for først at være hos pigen i børne- og ungepsykiatrien og siden tage med hende i sommerhus.

»Det var vigtigt for mig, at hun vidste, jeg var klar til at rykke. Og når man ikke har andre steder at rykke hen end et sommerhus i Midtjylland, må det blive der. Hun skal bare vide, vi er der, og at vi ikke forsvinder«, siger Mette Iversen.