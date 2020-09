A hvad? Mundbind gør livet svært for folk med dårlig hørelse

Selv om alle pressemøder om covid-19 bliver tolket til tegnsprog med energiske armbevægelser, så udgør mundbind, plexiglas og afstandskrav særlige problem for folk med høreproblemer. Også voksne, der ikke anede, at de havde et tab af høreevne, oplever pludselig, at de ikke kan høre, hvad andre prøver at sige.

»Vi skal sikre os mod corona. Sådan er det. Men problemet er, at selve mundbindet dæmper lyden, så det eneste, jeg hører, er en mumlen. For mig lød det som om, at tjeneren spurgte, vi ville have ’giraf’. Selv om han sikkert sagde kaffe. Det bliver umuligt at aflæse ansigtsmimik og kropsmimik. Der er ikke kun tale om mundaflæsning, men om at forstå den anden. Er der tale om ironi? Eller gravalvor?«

Sådan forklarer Jan Krogså, 59 år fra Sorgenfri, da vi mødes på Cafe Amalie i Lyngby, hvor tjeneren Lando Romannini tager imod ordren iført kirurgblåt mundbind. Han er en af de 800.000 danskere, der ifølge Høreforeningen har et alvorligt høretab. 300.000 af disse bruger høreapparat.