Løkke delte vurderingen: Støjberg var for arrogant over for Folketinget

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vakte for nylig stor opsigt med bogen ’Om de fleste og det meste – erindringsglimt’. Men baggrunden for, at en række unge asylpar blev ulovligt adskilt i hans regeringsperiode, har ikke lejret sig synderligt i hans hukommelse eller fået ham til at reagere.

Faktisk må man forstå på den tidligere regeringschef, at han på intet tidspunkt fra 2016 indtil sin afgang sidste år tog initiativ til at drøfte sagen eller føre tilsyn med udlændingeminister Inger Støjberg (V), der i 2017 havnede i politisk stormvejr. De to Venstre-folk talte meget om udlændingeretorikkens »tonalitet« og balancen mellem »kager over for integration«, men aldrig om de tvangsadskilte asylpar.

»Uden at det skal lyde arrogant, var det ikke en problemstilling, som på nogen måder var inde på min radar«, sagde Lars Løkke Rasmussen, da han havde placeret sig i Instrukskommissionens vidnestol.