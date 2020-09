Politiet gennede folk ud af Kødbyen: »Jeg synes sgu, der mangler et eller andet«

Tomme borde, fyldte beholdere med håndsprit og masser af stillestående taxa’er. Sådan så Kødbyen ud torsdag aften klokken 21.30, en halv time inden opholdsforbuddet på området trådte i kraft.

Kødbyen er et populært fest- og samlingssted, der ligger på Vesterbro i København, hvor barer, natklubber og restauranter sædvanligvis er fyldt til randen med festglade mennesker. Her har Københavns Politi i den seneste tid set tendens til, at folk stimler sammen i aften og nattetimerne, og derfor indføres nu et opholdsforbud.

Uden for både restauranten Kødbyens Fiskebar og baren Mesteren & Lærlingen er under halvdelen af bordene fyldt op, og ved bordene sidder der kun mellem to og fire mennesker. Sådan havde det ikke set ud, hvis det havde været en almindelig torsdag aften, fortæller Anders Selmer, der er medindehaver af både Kødbyens Fiskebar og Mesteren & Lærlingen.