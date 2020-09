Kofod: Jeg var fuld. Og jeg var dum

FOR ABONNENTER

Udenrigsminister Jeppe Kofod valgte torsdag at gå ud med en undskyldning på TV 2 for den sexsag, der i 2008 for en tid afsporede hans politiske karriere.

»Jeg var fuld. Og jeg var dum«, siger han til tv-stationen.

»Det er en sag, jeg har fortrudt så mange gange. Jeg fortrød den dengang og tog det fulde ansvar (...) jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre«, siger han.