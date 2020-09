I aftes var københavnerne lovlydige, men nu kommer den store prøve

Der er ikke fri leg længere, lød det forleden fra overborgmester Frank Jensen (S).

Efter de seneste ugers smittestigning i København og en række andre hovedstadskommuner skulle myndighedernes nye og hårdere kurs torsdag stå sin prøve.

Restauranter, barer og caféer skal frem til 1. oktober sende gæsterne hjem allerede klokken 22 mod klokken 02 i resten af landet.

Både ansatte og gæster skal bære mundbind, og flere steder i byen er der indført et opholdsforbud for at hindre folk i at stimle sammen.

Vi var massivt til stede i aftes, og det kommer vi også til at være i dag og hele weekenden. Vi tager situationen meget alvorligt, fordi den er meget alvorlig Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør

Opholdsforbuddet gælder i dele af Nørrebroparken i aften- og nattetimerne hele weekenden samt i dele af Kødbyen på Vesterbro, hvor restauranter og barer ligger side om side med en række slagterivirksomheder, fra klokken 22-02 i de kommende dage frem til 23. september.

Og hvordan gik det så på førstedagen? Ganske godt, lyder svaret fra viepolitiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Agerskov Schultz:

»Det er for tidligt at lave en endelig konklusion i og med, at det var torsdag aften, og vejret var halvkedeligt, men det, vi så i går, var, at der var en generel respekt omkring situationen og opholdsforbuddet i Kødbyen. Folk var gode til at sive væk efterfølgende og gå hjem«, siger Rasmus Agerskov Schultz.

»Men det er nok i aften og i weekenden, at det skal stå sin prøve«, siger han.

Københavns Politi var torsdag aften talstærkt til stede for at sikre, at det nye opholdsforbud i Kødbyen blev efterlevet. Foto: Valdemar Ren

Restaurant kunne ikke finde ud af det

Politiken var også til stede i Kødbyen i aftes, da restauranter og barer lukkede, og kunne konstatere, at der var rigtig meget politi til stede for at sikre, at reglerne blev overholdt både inde og ude, og at folk hurtigt forlod området.

Det var derfor heller ikke nødvendigt at udskrive bøder, lyder det fra Rasmus Agerskov Schultz. Også restaurantionerne i Kødbyen havde respekt for det nye krav om at lukke klokken 22, og det samme gjaldt i andre dele af byen.

»Der var kun en enkelt restaurant et andet sted i København, der ikke kunne finde ud af det, og de fik derfor en sigtelse«, siger Rasmus Agerskov Schultz. En overtrædelse af lukkeforbuddet straffes med bøde, der afhænger af stedets størrelse og antallet af gæster, forklarer vicepolitiinspektøren.

Han opfordrer til, at alle overvejer, om det er nødvendigt at deltage i fester, middage og andre sociale arrangementer i den kommende tid.

»Hvis man endelig skal mødes, så gør det i mindre grupper«, siger Rasmus Agerskov Schultz, der bebuder, at politiet har et stort fokus på coronasituationen.

