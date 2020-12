Ulykke på plejecentret: Niels Otto Andersen sad fastklemt på sit badeværelse. Efter få dage døde han

En sommermorgen i juli i år læser 43-årige Christina Damgaard Andersen et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Læserbrevet gør hende vred. Dagen forinden har TV 2 vist en dokumentar om svigt af to plejehjemsbeboere med demens på Kongsgården i Aarhus og Nyvang i Randers, og pårørende i hundredvis har efterfølgende henvendt sig til medier, organisationer og politikere for at fortælle om svigt og forråelse i ældresektoren.

Det er formanden for seniorudvalget i Vejle Kommune, der skriver læserbrevet, hvor der står:

»Ingen offentlig ansat skal lave noget, der ikke kan tåle at komme i avisen eller i fjernsynet. Det er dog særdeles vigtigt, at vi ikke bruger dette som billede på, hvad vores mange dygtige og engagerede medarbejdere i Vejle Kommune går og laver. Det positive indtryk man fik, da coronakrisen var værst, det er det, der kendetegner dem i hverdagen. De yder en varm og medmenneskelig indsats, som bare ikke kan undværes«.