»Jeg havde aldrig i livet troet, at en privataftale indgået via en advokat kunne blive et problem«

I Danmark har alle forældre pligt til at forsørge deres børn. Også efter en skilsmisse. Bor børnene relativt mere hos den ene forælder end den anden, skal den forælder, der har børnene mindst, betale børnebidrag til den anden, fordi bopælsforælderen er forpligtet til at stå for alle udgifter omkring børnene.

Børnebidrag kan bestå af to komponenter: et normalbidrag, som i 2020 ligger på 16.980 kroner om året per barn. Derudover kan børnebidraget indeholde et varierende beløb, der beregnes på baggrund af indkomst.

Hvis en forælder af en eller anden grund undlader at betale børnebidrag, er det Udbetaling Danmark, der skal sørge for at inddrive pengene. Indtil det sker, kan Udbetaling Danmark i de fleste tilfælde udbetale den del, der hedder normalbidraget, som et forskud. Men i nogle tilfælde er det ikke muligt for Udbetaling Danmark at udbetale et sådan forskud. Det gælder, hvis parret, der er gået fra hinanden, har indgået en privat aftale om børnebidraget i forbindelse med skilsmissen. Bliver man senere uenige om den private aftale, og den ene derfor undlader at betale børnebidrag i en periode, kan Udbetaling Danmark ikke give et forskud, før Familieretshuset, der er skilsmissemyndighed, har behandlet sagen.