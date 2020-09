Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

Politikens hold

Over 400 journalister på 110 medier i 88 lande har igennem halvandet år arbejdet på at gennemgå dokumenterne fra FinCEN for at kaste lys over, hvordan de gigantiske beløb krydser usynlige grænser uden om myndigheder og skattebetaling.

John Hansen. Har igennem mange år dækket økonomisk kriminalitet, skattesnyd og store læk som Panama Papers, Lux Leaks osv.

Lars Halskov. Journalist på Politiken og forfatter til flere bøger om bl.a. Scandinavian Star og senest en af hovedkræfterne bag nordisk tv-dokumentarserie om mordbranden.

Kristian Corfixen. Journalist på Politiken. Forfatter til den prisvindende bog ’Sygeplejersken’.

Michael Thykier. Journalist på Politiken der skriver om økonomi, skat og arbejdsmarked.

