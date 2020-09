Krisen eskalerer: Thulesen Dahl har mistet styringen med DF

DF’s formand har i bund og grund nok at kæmpe med. Meningsmålingerne vender den forkerte vej. Loyaliteten blandt selv de nærmeste allierede virker svækket og i visse tilfælde ikke eksisterende. Den politiske indflydelse er minimal.

Kristian Thulesen Dahl står midt i en monumental krise, der udfordrer hans magtbase som leder for det, der i den seneste Megafon-måling tikkede ind som Folketingets tredjemindste parti.

Så sent som i sommer hævede baglandsfolk, der i årtier har været stramt styret af partitoppen, på usædvanlig vis stemmen i utilfredshed over formandens ledelse. På partiets sommergruppemøde i august måtte Thulesen spontant forfremme den uformelle førsteudfordrer til partilederposten, Morten Messerschmidt, til næstformand i et forsøg på at neddysse et ulmende formandsopgør.