Ny rapport: Unge vil gerne tale og lave aftaler med forældre om druk

FAKTA

Om rapporten

90 procent af de adspurgte har prøvet at drikke en hel genstand, mens otte ud af ti har været fulde.

58 procent af de unge drikker to eller flere genstande om måneden, og tre ud af fire angiver, at de holder sig inden for lavrisikogrænsen.

Tre ud af fire af de unge, der drikker, har prøvet at drikke så meget, at de næste dag ville ønske, de havde drukket mindre.

Lidt over halvdelen har oplevet drikkepres fra venner, på trods af at de sagde nej tak, selv om 81 procent mener, at det skal være okay at takke nej til alkohol.

