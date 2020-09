Ngo'er: Hvor er naturen i Danmarks første havplan?

For fire år siden vedtog Folketinget, at der skal udarbejdes en havplan for de danske farvande, som skal træde i kraft 31. marts 2021. Regeringen har bebudet politiske forhandlinger om planen, før den sendes i offentlig høring til november. Alligevel har partierne i Folketinget endnu ikke modtaget en linje om planen på skrift, og flere af dem tvivler på, at tidsplanen kan holde.

Samtidig er de grønne organisationer bekymrede for, at planen – som de har fået den beskrevet på nogle møder, senest i august – vil have et alt for stort fokus på vækst og alt for lidt på natur, selv om udgangspunktet ifølge loven om havplanen er, at den skal være miljømæssigt bæredygtig.

»Forslaget lægger op til udviklingszoner for forskellige erhvervsformål. Jeg spurgte, om der ikke skulle være udviklingszoner for naturbeskyttelse, men det skulle der ikke«, siger biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening om mødet i august.