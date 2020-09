V-gruppeformand om tavshedspligt: Kritik af Claus Hjort Frederiksen afsporer debatten

Spørgsmålet om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen (V) har brudt sin tavshedspligt ved at bekræfte et hemmeligt spionsamarbejde med USA, er en afledningsmanøvre. Det mener Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen (V). To juraprofessorer vurderer, at det er usikkert, om der er begået noget strafbart.