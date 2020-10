Har mænd ingen seksuelle grænser? Er vores pytknap blevet for lille? Og var det ikke bare for sjov?

Kan det være sexisme uden at være seksuelt?

»Ja. For sexisme betyder faktisk forskelsbehandling på baggrund af køn. Derfor kan man godt være udsat for sexisme, uden at det har karakter af seksuel chikane«.

»Når for eksempel Sofie Linde taler om ulige lønforhold mellem mænd og kvinder, er det sexisme. Når et diskotek lukker én mand ind for hver fjerde kvinde, er det sexisme. Så sexisme handler altså om, hvis man diskriminerer på baggrund af køn«.