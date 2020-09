Bankernes vagthund, Finanstilsynet, giver Danske Bank tørt på i sagen om den uretmæssige inddrivelse af gæld hos bankens inkassokunder, som blev afsløret af TV 2 og Berlingske Tidende. Banken har, som det skrives i brevet til bestyrelse og direktion, i en meget lang årrække tilsidesat hensynet til kunderne ved ikke at sikre sig, at de økonomiske krav er retskraftige. Derved har banken overtrådt det, der i bankjuraen kaldes god skik, og det er en alvorlig affære.

Danske Bank har fået fire meget konkrete påbud om gøre skaden mod kunderne god igen. Følges påbuddene ikke, giver lovbekendtgørelsen om god skik for finansielle muligheder hjemmel til at udstede bøder og eventuelt gøre et strafansvar gældende. Det bliver ikke aktuelt, for Danske Bank vil følge dem, og Finanstilsynet vil se dokumentation og først slutte opfølgningen, når banken har afsluttet udbetalingen af kompensation til de berørte kunder.

De fire påbud indebærer for det første et stop for inddrivelse af gæld fra alle kunder i inkassoafdelingen undtagen fra kunder, hvor risikoen for fejl anses for ubetydelig. Disse kunder skal også have mulighed for at standse deres betalinger. For det andet skal alle berørte kunder informeres individuelt, dernæst skal banken fremover straks stoppe opkrævningen, når der konstateres fejl, og endelig skal alle kunder straks informeres individuelt, hvis banken mener, at kunderne kan være berørt af fejl.