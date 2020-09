Sexisme på arbejdspladserne er udbredt: »Der er brug for en snak om, hvilken adfærd vi tolererer«

Camilla Gregersen undrer sig.

For en del mænd oplyser, at der findes lummer tale og nedgørende sprog om kvinder på deres arbejdsplads. Men kun få finder, at der er sexisme på jobbet.

»Når der er den forskel, skal vi have skabt en fælles forståelse af, hvornår tonen bliver sexistisk, så vi ikke bare lader det passere, og så også dem, der overhører det, siger fra. En fælles forståelse af, at en lummer tone kan være et problem og faktisk kan være sexisme«, siger Gregersen.