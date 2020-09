Danske Bank hvidvaskede også formuer i Litauen

Hvidvaskaffæren i Danske Bank breder sig: Den handler ikke længere kun om brodne kar i en enkelt filial i Estland. Danske Bank i Litauens hovedstad, Vilnius, blev også brugt til hvidvask i milliardklassen.

Det afslører interne dokumenter fra Deutsche Bank. De fremhæver en enkelt kunde i Danske Bank Litauen, Yellowstone Import Ltd., som en central aktør i den såkaldte mirror trade-affære, som Deutsche Bank i 2017 måtte betale en bøde på 425 millioner dollars (cirka 2,7 milliarder kroner) for i et forlig med amerikanske myndigheder.

Mirror trades, eller spejlhandler, er en særlig form for hvidvask: Hvis en kunde hos Deutsche Bank i Moskva havde et stort beløb i rubler, som han gerne ville have flyttet ud af Rusland og udbetalt i en anden valuta, for eksempel dollars, så kunne Deutsche Bank fikse det: Kunden købte for rubler aktier i russiske selskaber som Lukoil eller Gazprom, gennem Deutsche Bank i Moskva, og et præcist tilsvarende antal aktier i samme selskab blev solgt for dollars hos Deutsche Bank i London.