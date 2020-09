»Det er problematisk«: Partier tager sig til hovedet over Folketingets undersøgelse af sexchikane

Det er en pinlig sag for Folketinget, når eksperter i utvetydige vendinger kritiserer tingets seneste arbejdspladsvurdering (APV) for at tage alt for let på, hvorvidt sexchikane er et udbredt fænomen blandt Folketingets ansatte.

Sådan lyder det fra flere partier, som nu opfordrer Folketingets politiske ledelse, Præsidiet, til at indføre markante ændringer og forbedringer, så omfanget af sexchikane kan afdækkes bedre i fremtidige undersøgelser.

»Den undersøgelse kan man reelt ikke bruge til så meget, hvis man vil have et indblik i, om der finder chikane og grænseoverskridende adfærd sted i Folketinget, såvel som alle mulige andre steder, og hvad omfanget og karakteren af det er«, siger de radikales gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen.