Bliver unge asylpar stadig adskilt ulovligt i dag? Nu sætter ministerium en undersøgelse i gang

En stribe asylpar med mindreårige blev i 2016 tvangsadskilt fra hinanden i strid med loven.

Det skete, efter at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelsen havde meddelt Udlændingestyrelsen, at alle asylpar, hvor en af parterne var under 18 år, skulle adskilles.

Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, blødte myndighederne op på praksis. I december 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet med bistand fra Justitsministeriet en vejledning, som gjorde det klart, at man ikke kunne adskille alle parrene uden at partshøre dem og give mulighed for at gøre undtagelser. Det var således et opgør med den praksis, som fulgte af Støjbergs pressemeddelelse.