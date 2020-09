Forsvarsminister turde ikke lade FE-chefer sidde, mens skandalesag undersøges

På et samråd onsdag satte forsvarsminister Trine Bramsen (S) lidt flere ord på, hvorfor nu i alt 5 nuværende eller tidligere medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er blevet fritaget fra tjeneste.

»Det er vigtigt, at når der peges på så kritisable forhold fra et uafhængigt tilsyn, at man så ikke har de medarbejdere siddende til at behandle de forhold, der er peget på. Det er baggrunden for, at det er hjemsendelser, der er valgt, og at der er tale om hjemsendelser indtil videre«, sagde Trine Bramsen.

Den borgerlige opposition stillede på samrådet kritiske spørgsmål til ministeren om hendes håndtering af sagen, som de mener burde være blevet gemt væk fra offentligheden. Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen sagde, at ministeren ser ud til at have hjemsendt FE-topfolkene på et øjensynligt »tyndt grundlag«.