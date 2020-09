Byfest fik Dronninglund på coronalandkortet: Borgmester fortryder intet

Skilt fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand på hovedgaden i Dronninglund, 15. september, 11 dage efter Open by Night, der førte til, at Brønderslev Kommune fik et meget højt antal coronasmittede. Borgmester Mikael Klitgaard opfordrer på kommunens hjemmeside: "Har du deltaget i Open by Night i forrige uge, eller været i tæt kontakt med smittede herfra, så skynd dig at blive testet".