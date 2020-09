Ny politienhed skal slå til mod dansk-svensk grænsekriminalitet

Tirsdag 6. august 2019 klokken 22.15 detonerer en sprængladning foran Skattestyrelsens hoveddør ved Nordhavn Station i København. Bygningen rystes, vinduer blæser ud, og dagen efter kalder politiet sprængningen for et »angreb«.

Det er den 8. eksplosion i det københavnske område. Få dage efter ryger en ny sprængladning i luften foran en myndighedsbygning, nærpolitistationen på Hermodsgade i København, hvor en overvågningsvideo viser en mørkklædt person efterlade en plastikpose på gerningsstedet.

Sprængningerne får statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkalde regeringens Sikkerhedsudvalg. Kort tid før dette, 25 juni 2019, er to mænd på 21 og 23 år blevet likvideret i en blå Renault i kvarteret Sennepshaven i Herlev af skud fra et automatvåben. Både ofre og fem senere tiltalte drabsmænd kom fra to svenske rivaliserende grupperinger ved navn Dödspatrullen og Shottaz, som har hjemme i Stockholm-forstaden Rinkeby. En af de tiltalte blev anholdt under dramatiske omstændigheder i Aarhus.