Velkommen til Potters Bar – formentlig verdens værste hvidvaskværksted

Aleksej Strukov er en stilfærdig mand på 52 år. Han taler flydende engelsk, men man kan høre, at hans modersmål er russisk eller noget, der ligner.

Strukov bestyrer, hvem der flytter ind i lokalerne på førstesalen over en NatWest-bankfilial i centrum af Potters Bar, en lille by lidt nord for London med 23.000 indbyggere. Lige overfor er der et busstoppested, et renseri, et pizzeria, en frisør – det hele ser ikke ud af ret meget andet end stille provins. Men Aleksej Strukovs lokaler på 1. sal i en anonym rødstensbygning er rammen om økonomisk kriminalitet for mange milliarder.

Velkommen til 175 Darkes Lane, Potters Bar – sandsynligvis verdens mest benyttede adresse for selskaber, som bruges til hvidvask og andre former for økonomisk kriminalitet.