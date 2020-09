Blodbadet på asfalten: Det skal gøres lettere for de danske dyr at krydse vejene

Der er en iøjnefaldende forskel på grævlingerne i Jylland.

Dem, der lever øst for E45-motorvejen, er genetisk forskellige fra dem, der lever vest for vejen.

Det illustrerer et problem for de danske dyr: Vejene deler bestande og koster alt for mange af dem livet, når de bevæger sig rundt for at finde et nyt revir eller leder efter en mage. I grævlingenes tilfælde har det betydet, at E45 er blevet en mur, der deler bestandene og gør det stort set umuligt for de enkelte dyr at krydse over til den anden side.