Rusland søsætter verdens største isbryder: Nu kan ishavet bare vente sig

Bilister og togpassagerer på Storebæltsbroen kunne i torsdags ved middagstid kaste et blik på et af tidens tekniske vidundere: den russiske superisbryder ’Arktika’, der i disse dage er på sin jomfrurejse fra Skt. Petersborg til Murmansk.

’Arktika’ kan med en fart på 1,5 til 2 knob (2,8 til 3,7 kilometer i timen) pløje sig gennem 2,90 meter massiv is, og den vil uden problemer kunne nå Nordpolen.

I den anledning har jeg fundet tommestokken frem for at finde ud af, hvor meget 2,90 meter is er. Hjemme hos os er der 2,60 meter til loftet – altså 30 centimeter mindre. Det her er teknisk set ganske enkelt imponerende, og skibet sætter en ny målestok for søfart i tilfrosne farvande.