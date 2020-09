Staten ser stort på nye lovkrav: Offentlige hjemmesider er ulæselige for ældre og handikappede

Hvis man er rullestolsbruger, kan man forvente en handikaprampe ved døren ind til Borgerservice. Men hvis man som handikappet, blind eller svagtseende opsøger offentlig information på hjemmesider, så efterlades man ofte udenfor i uvidenhedens og magtesløshedens mørke.

Eksempelvis er der i Sundhedsstyrelsens video ’Sådan bruger du mundbind korrekt’, med lystig musik og vejledende tekst, en pædagogisk guide til, hvordan man først skal spritte hænderne af og i sidste ende kun røre ved elastikken, når mundbindet skal tages af og puttes i skraldespanden. Men fordi Sundhedsstyrelsen ikke benytter den korrekte standard, så kan hjælpeværktøjet for synshandikappede ikke oplæse teksten, og derfor får de blinde og svagtseende kun Sundhedsstyrelsens musak og altså ikke budskaberne at høre.

Fra i onsdags har en række tekniske lovkrav forpligtet alle offentlige hjemmesider til at blive mere brugervenlige og gøre informationerne tilgængelige for blinde, svagtseende, farveblinde og personer med et fysisk handikap. Men en analyse fra virksomheden Berú, der leverer handikapvenlige webløsninger, viser, at både staten og kommunerne i stor stil negligerer de nye lovkrav.