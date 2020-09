Storbritannien vil forsøge at lappe hvidvaskhullerne

FOR ABONNENTER

Storbritannien har gjort det utroligt nemt, hurtigt og billigt at stifte et selskab. Du kan gøre det over nettet, det koster mindre end 100 kroner, og inden der er gået 24 timer, kan du printe selskabsdokumenterne ud.

Hvis du har stiftet et limited liability partnership, LLP, et partnerskab med begrænset ansvar, behøver du ikke at fortælle hverken det engelske selskabsregister, Companies House, eller omverdenen noget om realiteterne i selskabet. Du kan gemme dig bag stråmandsejere og stråmandsdirektører, du kan indsende regnskaber uden forbindelse til virkeligheden, og ingen vil gøre dig noget for det.

Det er egenskaber, som har gjort de engelske LLP-selskaber populære i kredse, hvor man har noget at skjule – f.eks. som de kunder i Danske Bank i Estland, der hvidvaskede milliarder gennem den slags selskaber.