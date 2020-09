Nye coronatiltag: Højst 50 personer til bryllupper og konfirmationer fra i morgen

Regeringens coronatiltag forlænges i yderligere 14 dage. Samtidig udvides forsamlingsforbuddet på 50 personer, så det også gælder bryllupper, konfirmationer og andre private arrangementer.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til regeringens pressemøde om coronasituationen fredag kl. 17.

»Fra i morgen kl. 12 vil forsamlingsforbuddet på 50 personer også gælde for private arrangementer, som for eksempel holdes på restauranter og selskabslokaler. Det vil kun være muligt at samles 50 personer til et bryllup eller konfirmation, selv om der er tale om et arrangement, hvor folk primært sidder ned«, siger Magnus Heunicke.