Østergaard: Jeg har håndteret sexismesager i partiet forkert

Da Radikale Venstres ligestillingsordfører gik i medierne og talte om sexisme og en »rådden kultur« på Christiansborg var der først tvivl om hun udtalte sig på partiets vegne. Men det gjorde hun og efter at Politiken kan berette om opråb fra flere end 300 kvinder og knap 80 beretninger om sexisme, krænkelser og overgreb i dansk politik erkender en lang række partier, at det netop er kulturen, den er gal med.

I dag er Radikale Venstres leder Morten Østergaard i tvivl om sagens alvor:

»Det ville være naivt at sige, at det kommer bag på mig, at et stort antal kvinder med en forhistorie på Christiansborg kan fremlægge de eksempler, som dokumenterer, at der er tale om et kulturproblem. Når det er sagt, så chokerer eksemplernes karakter mig meget. Der er flere steder tale om overgreb i straffelovens forstand«, siger Morten Østergaard.