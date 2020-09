Partiledere reagerer på sex-krænkelser i dansk politik - og en omstridt ex-formand sender roser til sin afløser

En række politikere og partiformænd kalder det »chokerende« og et »kæmpestort problem«, efter at 322 kvinder i et brev beskriver, hvordan seksuelle krænkelser og sexisme som et udbredt problem i dansk politik.