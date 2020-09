Leif Beck Fallesen: Robuste forbrugere er en stor styrke i coronakrisen

Finansminister Nicolai Wammen (S) opfordrede i foråret danskerne til at svinge dankortet for at dæmpe de økonomiske skadevirkninger af coronakrisen. Så mange fulgte hans opfordring, at det fik afgørende betydning for, at dansk økonomi i hvert fald indtil nu har klaret sig langt bedre, end de allerfleste havde ventet.

Krisen er ikke overstået, og det er langtfra sikkert, at privatforbruget i samme omfang kan holde hånden under dansk økonomi resten af året, selv om der udbetales feriepenge. Vækstudsigterne på de danske eksportmarkeder er skræmmende, og det truer beskæftigelsen i de danske eksportvirksomheder. Det, der ligner en alvorlig anden bølge af coronavirussen, har allerede udløst nye stramninger i Danmark og udlandet, og der kan være flere på vej. Det rammer oplevelsesindustrien særlig hårdt, især fordi uforudsigeligheden gør enhver planlægning til halsløs gerning.

Fredagens tal fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen i detailhandelen i august faldt med 1,1 procent i forhold til juli. Det er anden måned i træk, at tallet falder, men detailomsætningen i de sidste tre måneder, juni til august, var højere end i samme periode sidste år. Og omsætningen var næsten syv procent højere end i krisemånederne marts til maj. Dankortet har været flittigt i brug.