Initiativtager til indlæg mod sexisme i politik: »Jeg kan ikke huske at have set noget lignende«

Det er noget, de har snakket om længe, men de har været bange for, at det ville ramme dem selv og deres karriere. Men fredag stod de øverst på listen over afsendere af et indlæg i Politiken med i alt 322 underskrivere, som taler imod sexisme og overgreb i politik – et indlæg, som har skabt en bred debat i det seneste døgn blandt politiske ledere.

»Vi er utroligt stolte af, at så mange har bakket os op«, siger Camilla Søe, som sammen med Freja Fokdal, Maria Gudme og Sigrid Friis mandag sendte et indlæg ud til kvinder i deres netværk med en opfordring til at skrive under, hvis de har lignende oplevelser. De er aktive i tre forskellige politiske partier, men deler en oplevelse af, at sexisme er et problem.

Ud over de mange støtter til deres indlæg har de indsamlet 79 anonyme vidensbyrd, som beskriver, hvordan nogle kvinder i dansk politik har oplevet sexisme i forbindelse med deres politiske virke.